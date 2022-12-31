Ordu Protestan Kilisesi Rahibi Tom Scott’un ABD'de üniversitede tanışıp, evlilik kararı alan kızı Lydia (21) ile arkadaşı Daniel Harris (21) için kentte kına gecesi düzenlendi.

Ordu’da 7 yıldır Protestan Kilisesi Rahibi olan Tom Scott’un kızı Lydia ile Daniel Harris, yaklaşık 4 yıl önce ABD’de okudukları üniversitede tanıştı.

Birbirini aşık olan ikili evlilik kararı aldı. Ordu’nun Altınordu ilçesine gelen Lydia ile Harris için bir salonda kına gecesi düzenlendi.

Aileler ve Rahip Scott'un komşuları katıldı

Kına gecesine Scott ve Harris’in ailelerinin yanı sıra Rahip Scott’un komşuları da katıldı.

Gelinin yüzü kırmızı örtüyle örtüldü, kına yakıldı

Omzuna ay yıldız işlemeli örtü takan ve elinde kına tepsisi alan damat ile yüzünü kırmızı örtüyle örten Lydia'ya birlikte kına yakıldı.

ABD’li çifte Ordu'da kına gecesi VİDEO

Düğünleri ABD'de yapılacak

DHA'nın aktardığına göre gecede dans ederek eğlenen gençlerin düğünü ABD’de yapılacak.