Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunun açılış tarihi belli oldu Megakent'te yapımı devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın çalışmalarını inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "2024 yılı Mart ayından önce hizmete açmayı hedefliyoruz" dedi.

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DHA

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden ulaşım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul'a dev bir eser daha kazandırılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu.

Ekonomik kazancı 2 milyar 639 milyon euronun üzerinde

Hattın çalışmalarında yer alan ekiplerden bilgi de alan Bakan Uraloğlu, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, hattın 31,5 kilometre uzunluğunda olduğuna dikkat çekerek 600 bin yolcunun seyahat edebileceğini ve ekonomik kazancın 2 milyar 639 milyon euro üzerinde olacağını vurguladı.

"İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 394,5 kilometreye yükselecek"

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Ülkemiz genelinde 12 ilimizde işletme altındaki yaklaşık 922 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 395,2 kilometresi bakanlığımızca yapılmıştır. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilde Bakanlığımızca yapımı devam eden; 9 projede toplam 102,1 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunmaktadır. İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 130,2 kilometredir. Bu Hatlar; Gebze-Halkalı Banliyö Hattı (Marmaray), Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'dır.



Şu anda da toplam uzunluğu 55,7 kilometre olan 5 hatta İstanbul için çalışıyoruz. Bu hatlar; Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro hattı, Kağıthane-Gayrettepe Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Altunizade - Çamlıca Camii - Bosna Bulvarı Metro Hattı Kazlıçeşme - Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'dir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,8 kilometreden 394,5 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız kazandırmış olacaktır.

"Günde 600 bin yolcu bu hattımız ile seyahat edebilecektir"

Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Halkalı'dan başlayıp İstanbul Havalimanına ulaşan metro hattımız 31,5 kilometre uzunluğundadır. Kargo Terminali, Taşoluk, Arnavutköy-Hastane, Fenertepe-Üniversite, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonları olmak üzere 8 istasyonu ve 2,5 kilometre bağlantı hattıyla 1 depo sahası bulunmaktadır. Saatte 120 kilometre tasarım hızıyla günde 600 bin yolcu bu hattımız ile seyahat edebilecektir. Hattımızın işletmeye alınması ile Kağıthane-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakika, Göktürk-İstanbul Havalimanı arası 12 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakika, Arnavutköy- Beşiktaş arası 36 dakika, Başakşehir (Metrokent) - Kağıthane arası 48 dakika, Küçükçekmece - Kemerburgaz arası 50 dakika olacaktır.



Entegre olacağı lokasyonlar; Halkalı - İstanbul Havalimanı Metro hattı, mevcut ve yapımı devam eden; Gayrettepe - İstanbul Havalimanı ile Havalimanında, Marmaray ile Halkalı'da, Yenikapı - Hacıosman Metrosu ve bizim inşa edeceğimiz Büyük İstanbul Tüneli ile Gayrettepe'de, Hızlı Tren ile İstanbul Havalimanı'nda, Bakırköy- Kirazlı-Metrokent-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir'de, Bakırköy-Kirazlı-Olimpiyatköy Metrosu ile Olimpiyatköy'de, Kirazlı-Halkalı Metrosu ile Halkalı'da entegrasyon sağlayacaktır.

"Yüzde 67 oranında ilerleme sağladık"

Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattımızın 20 yıllık projeksiyondaki karayolu bakım ve işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı; 2 milyar 639 milyon euro üstünde olacaktır. Projemizin ana hat tünellerinde, 6,60 metre çapında 6 adet TBM kullanarak toplam 55 bin 600 metrelik hat tünelini tamamladık. Tünellerin kaplama betonu imalatlarında yüzde 99 ilerleme sağladık, bitirmek üzereyiz. İstasyonlarda, makas yapılarında ve servis istasyonlarında inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. Betonarme imalatlarının yüzde 98'ini tamamladık. Ayrıca, istasyonların ve servis istasyonlarının ince inşaat işlerinde de yüzde 60 ilerleme kaydettik. Hat tünellerinde demiryolu imalatlarını yüzde 97 oranında tamamladık. Proje genelinde Elektromekanik işlerde yüzde 67 oranında ilerleme sağladık. Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi kapsamında Gayrettepe-Havalimanı Projesi ile ortak kullanılacak olan 120 bin metrekare alana sahip, 176 araç kapasiteli depo sahası ve atölye binasını tamamlayarak 26 Aralık 2022'de açtık.

2024 yılı Mart ayından önce açılması hedefleniyor

Uraloğlu, "İncelemesini yaptığımız hattımızın 24 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesimini inşallah 2024 yılı Mart ayından önce hizmete açma hedefiyle çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasıyla aralıksız sürdürüyoruz. Projemizin Kayaşehir istasyonuna kadar olan kesimini tamamladığımızda, Başakşehir-Kirazlı metro hattı ve Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy metro hattı ile entegrasyon sağlamış olacağız. Hattın kalan 7,5 kilometrelik kesimi kapsamındaki Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarını da 2024 yılı sonunda açmayı hedefliyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)