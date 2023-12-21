Abdulkadir Uraloğlu DATEM'i inceledi! Hedef tren gecikmelerini minimum seviyeye indirmek DATEM'de incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezi sayesinde, tren gecikmelerini minimum seviyeye indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü bünyesindeki Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi'nde (DATEM) incelemelerde bulundu.

Uraloğlu, yapay zeka desteğiyle kurulan Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezi'nin de açılışına katıldı.

Uraloğlu'na TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın ve bürokratlar eşlik etti.

"11 laboratuvarda 150'den fazla deney ve ölçüm yapılıyor"

Uraloğlu, 2009 yılında kurulan DATEM'in demir yolu mühendisliği teknolojileri alanında dışa bağımlılığı büyük oranda azaltan çalışmalara imza attığını belirterek, "Demir yolu sistemlerinin tasarım, imalat ve işletmesine yönelik uygulamalar geliştirmek için üniversiteler ve TÜBİTAK gibi ulusal veya uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak, Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır.

Bunlara ek olarak 11 laboratuvarda başta malzeme karakterizasyonu olmak üzere çeşitli alanlarda ölçüm ve raporlamalar gerçekleştirmekte, malzeme, jeoloji ve elektronik başta olmak üzere çeşitli alanlarda 150'den fazla deney ve ölçüm yapmaktadır.

Merkezimiz bünyesinde, sektörde faaliyet gösteren firmaları bir ekosistem perspektifinde bir araya getirmeye yönelik çok önemli Ar-Ge ve üretim geliştirme projeleri yürütülüyor." dedi.

"Lokomotiflere konulan kameralar sayesinde yolcu ve yük trenlerini izleyecek"

Akıllı Ulaşım Sistemi projeleri ile izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içeren çalışmaları hayata geçirmeye devam ettikleri aktaran Uraloğlu, "İşte bu noktada TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından kurulan yapay zeka destekli Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezimiz bu vizyonumuzun en güzel örneklerinden biridir. Hem yolcu hem de yük taşımacılığında sürekli artış kaydeden TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğümüz artık operasyonlarını gerçekleştirirken daha fazla nitelikli veriye ihtiyaç duyuyor.

İşte bu kapsamda Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezimizi hayata geçirdik. İşletme müdürlüğü şeklinde yapılandırdığımız merkezimiz 7/24 esasına göre, lokomotiflere konulan kameralar sayesinde yolcu ve yük trenlerini izleyecek. Gerçek zamanlı olarak izlenen trenlerde uyku, dalgınlık, yorgunluk, algının yoldan kayması gibi durumlar sistem tarafından otomatik olarak tespit edilecek. Her vardiyada 4 kişi olarak görev yapan operatörler tarafından makinistlere doğrudan ulaşılarak, gerekli uyarılar yapılacak." diye konuştu.

"Tren gecikmelerini minimum seviyeye çekmeyi hedefliyoruz"

Mevcut güvenlik tedbirlerine ek olarak demir yollarının güvenli, emniyetli ve zamanında işletilmesi için daha fazla veri elde edileceğini kaydeden Uraloğlu, "Merkezde elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle sürüş güvenliği artacak ve daha verimli sürüş teknikleri de geliştirilecek. Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezimiz sayesinde, zamanında yapılan müdahalelerle olası muhtemel tren gecikmelerini minimum seviyeye çekmeyi hedefliyoruz. Tren işletmeciliğini sürekli inceleyecek merkezimiz, üst yönetime ve işletme operasyonlarını yürüten ekiplerimize raporlar vererek verimli tren işletmeciliğine de katkı sağlayacaktır." dedi.

Uraloğlu, Ankara'dan Siirt'in Kurtalan ilçesine giden yolcu trenine ve Adana Yenice'den Körfez'e hareket eden yük trenine bağlanarak, sistemi test etti. Uraloğlu'na, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın tarafından ilk yerli üretim lokomotif Karakurt'tan Milli Elektirikli Tren'e geçişi gösteren rölyef hediye edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)