Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında kamu davası Anneannesini öldüren eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldı.

İHA

Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında “Üst Soya Karşı Kasten Öldürme”, “Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs” ve “6136 sayılı Yasaya Muhalefet” suçlarından kamu davası açıldı. Davanın görülmesine Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde, Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Meneviş Sokak'taki evlerinde bir tartışma başlamıştı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner’i tabancayla rehin aldı. Bu gelişme üzerine eski Bakan Abdüllatif Şener durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner’i silahla vurarak öldürdü. Şener, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Çetiner, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)