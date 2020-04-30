Ablasıyla boşanma aşamasında olan eniştesini bıçakladı

Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için buluşan kişi, kayınbiraderi tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı.

Adıyaman'ın Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan Hatice Uyanık, beraberinde kardeşi Adem Sincar ile boşanma aşamasında olduğu eşi Bilal Uyanık’ın yanına konuşmaya gitti.

Hatice ve Bilal Uyanık çifti konuştuğu sırada Adem Sincar belindeki bıçağı çekerek eniştesini sırtından bıçakladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kanlar içinde yere yığılan Bilal Uyanık, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Bilal Uyanık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri Hatice Uyanık ve Adem Sincar’ı gözaltına alarak emniyete götürdü.