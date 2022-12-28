Adana kebap, Dünyanın En İyi 100 Yemeği listesinde 81'inci oldu

TasteAtlas internet sitesi tarafından Dünyanın En iyi 100 Yemeği Listesi’nde Adana kebap 81’inci sırada yer aldı. Adanalı kebapçılar, sıralamaya tepki gösterip listenin yanlış olduğunu söyledi.

2015’te Hırvatistanlı gazeteci Matija Babic tarafından kurulan TasteAtlas sitesi, gastronomi uzmanlarının değerlendirmelerine dayanan 195 ülkeden belirlenen 15 bin yöresel yemeğin en iyilerini açıkladı.

Listenin ilk 100'üne, Türkiye'den 11 yemek girdi.

En yüksek puan olan 5 üzerinden verilen oylarla oluşturulan listede 9'uncu olan cağ kebabı, en sevilen Türk yemeği oldu.

Adana kebap 81’inci

DHA’nın haberine göre, şiş kebap 14'üncü, mantı 22'nci, Ali Nazik 45'nci, döner 48'inci, tantuni 74'üncü, hünkar beğendi 75'inci, çöp şiş 80'inci, Adana kebap 81'inci, sarma 92'nci oldu. 2022 Yılının En İyi Mutfağına sahip ülke sıralamasında Türkiye 7’nci sırada yer aldı.

“Doğru bir araştırma yapılmamış”

Sıralamaya Adanalılardan tepki gecikmedi. Listenin yanlış ve eksik olduğunu söyleyen Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Arslan, şu ifadeleri kullandı:

“Doğru bir araştırma yapılmamış. Geçmiş yıllarda hep 2'nci olurken, bu sene 81'inciliğe konulması doğru değil. Dünya çapında yapılan bir listede sağlıklı bir araştırma yapılırsa Adana kebabı ilk 10'un içerisinde mutlaka bulunmalıdır. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda hep ön sıralarda olduk. Adana kebabı, özel ve özenle hazırlanan bir yemektir. Diğer yemeklerin gerisinde kalması kabul edilemez"





“Bu site dünyaca ünlü olsaydı, bu listeyi yayınlamazdı”

Listeyi görünce çok şaşırdığını ve üzüldüğünü dile getiren kebapçı Yaşar Aydın ise, "Gülüyorum, neden mi? Çünkü bu site dünyaca ünlü olsaydı, bu listeyi yayınlamazdı. Böyle bir liste kabul edilemez.

“Adana kebabı dediğiniz zaman duracaksınız”

Aslında buna cevap vermemek lazım ama dayanamıyoruz. Adana kebabı dediğiniz zaman duracaksınız. Dünyaca tanınan bir yemek. Dünyanın her yanından insanlar Adana kebabı yemeye geliyor. Dünyanın her ülkesindeki restoranlarda Adana kebabı var. Listedeki diğer yemeklerden çok daha önde. Böyle saçma bir sıralama olamaz. Akşam Japonya'dan müşteriler geldi. Onlara sordum. Onlar bile Adana kebabını önde görüyorlar. Kare diye yemek birinci seçilmiş, hayatımda duymadım.





“Bizim tanıtım anlamında lobimiz çok zayıf”

Dünyada şu an birinci sırada olması gereken yemek tartışmasız Adana kebabıdır. Bizim tanıtım anlamında lobimiz çok zayıf. 3-5 kişiyle bu işler yürümez.”

“Adana kebabı dünyada birdir”

Ailesiyle kebap yemeye gelen Cebrail Bulut ise tepki göstermekte haklı olduklarını belirterek, "Adana kebabından hiçbir şekilde şaşmayız. 7 yaşındaki oğlum dahi Adana kebabı diye sayıklıyor. Adana kebabı dünyada birdir, hep bir numaradır." dedi.