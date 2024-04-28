Adana-Mersin yolunda türeyen otoban çetesinin uyguladığı taktik "Otoban çetesi" ismi verilen bir grubun ıssız yollarda sürücüleri gasbettiği görüntülerin yayılmasının ardından, çetenin uyguladıkları taktikler ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

Adana- Mersin yolunda "Otoban Çetesi" türedi.

Otoyolda seyir halindeki sürücüleri hedef alan bu çete, araçların ön camına yumurta atarak sürücüleri durdurup gaspediyor.

Bu çete, yolcuları gasp etmek için oldukça planlı hareket ediyor.

Çete, iki ayrı grup halinde faaliyet gösteriyor. Bu grubun organize halinde yaptığı işlemleri ise sosyal medyadan bir vatandaş detaylarıyla anlatarak şu ifadeleri kullandı;

"Araç duruyor çete zorla içeri giriyor"

Adana - Mersin yolunda otoban çetesi diye bir çete ortaya çıkmış. Bu çete yolun ortasında yürüyerek özellikle otobanın ıssız olduğu yerlerde araçların camlarına yumurta fırlatıyorlar. İki grup halinde çalışıyorlar bunlar. Bir grup yumurtayı fırlatıyor.



Diğer bir grup ise daha ileride bekleyerek aracın durmasını bekliyor. Fırlattıkları yumurtaları silmek isteyen sürücüler silecekleri çalıştırdıkları andan itibaren görüş açılarının daha da daraldığını fark ediyorlar. Çünkü yumurtanın sarısı bütün cama yayılarak aracın sürücüsünün görüş mesafesini oldukça daraltıyor. Araç durduktan sonra önünde bekleyen ya da arkadan takip eden bu otoban çetesi araçlara zorla girerek, araçları gasbediyor.

"Silecekleri çalıştırmayın"