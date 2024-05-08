Adana Valisi Köşger'den belediyelere köpek barınağı talimatı Adana'da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi, çok sayıda kişinin de yaralanması nedeniyle barınak bulunmayan Yüreğir, Sarıçam ve Seyhan Belediyelerine bir an önce barınak kurulması talimatı verildi.

İHA

Adana’da geçtiğimiz günlerde sokak hayvanlarının saldırısı sonucu iki kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Bunun üzerine Adana Valisi Vali Yavuz Selim Köşger, sahipsiz sokak hayvanlarının korunması ve tehlike arz eden sokak hayvanlarıyla ilgili belediye başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

"Talimatlarımızı başkanlarımıza ilettik"

Vali Köşger, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Geçici bakım evi kurması zorunluyken geçici bakımevi bulunmayan Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam Belediyelerinin geçici bakımevi kurmaları için gerekli çalışmaları ivedilikle yapmaları, bakımevi bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Belediyesinin ise kısırlaştırma sayısını artırmaları, geçici bakımevi bulunan ancak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği'nde istenen şartları sağlamayan Ceyhan ve Kozan bakımevlerinin yönetmeliğin istediği şartları sağlayacak şekilde yeniden yer seçimi yapması talimatlarımızı başkanlarımıza ilettik.

Toplanması gereken hayvanlar toplanacak

İmamoğlu ve Karataş ilçelerinde istenen şartlara uygun geçici bakımevi oluşturulması hususunda gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdiklerinin altını çizeni Köşger, şöyle devam etti:

Bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan ancak ilçelerindeki sahipsiz hayvanları rehabilitasyon amaçlı en yakın bakımevine götürmek için toplama aracı ve toplama ekibi oluşturmaları gereken Karaisalı Pozantı, Yumurtalık, Tufanbeyli, Feke, Aladağ, Saimbeyli Belediyelerinin ise hayvan refahına uygun toplama aracı tahsis etmeleri ve bu araçta görev alacak eğitim verilmiş toplama ekibi oluşturmaları hususlarında da ilgili başkanlarımızı talimatlandırdık.

"Başıboş hayvanlar, can ve mal güvenliğini tehdit ediyor"

Vatandaşların sokakta huzur içerisinde bulunmalarının en önemli öncelikleri olduğunu dile getiren Vali Köşger,

Son zamanlarda sahipsiz ve başıboş hayvanların; trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüklerini, öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlarımızı tedirgin ettiklerini hatta ölümlerine neden olduklarını üzülerek görmekteyiz. Üzücü hadiselerin yaşanmaması için verdiğimiz bu talimatlar kapsamda yerel yönetimlerce yapılacak çalışmaların takipçisi olacağız

şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)