Adana'da 1 motosiklet ve 4 elektrikli bisiklet çalan şüpheli 'Ben değilim' dedi: Sadece bana benziyor

Adana'nın Seyhan ilçesinde sokakta yürüyen Mahmut K., bir apartmanın bahçesinde park halindeki motosikletin yanına yaklaştı.

Bir süre çevreyi kontrol eden Mahmut K., ardından gidon kilidini kırdığı motosikleti çaldı.

HIRSIZIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Hırsızlık anları, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah motosikletinin çalındığını fark eden A.G., durumu polise bildirdi.

Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Polisin yaptığı çalışmada şüphelinin, bir hafta içerisinde Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde 4 elektrikli bisiklet daha çaldığını saptadı.

Saklandığı evi belirleyen polis, adrese yaptığı baskında şüpheliyi gözaltına aldı.

"BANA BENZİYOR AMA BEN DEĞİLİM"

Emniyete götürülen Mahmut K. ifadesinde, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Olay tarihlerinde, belirtilen yerlere hiç gitmedim." dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.