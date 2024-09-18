Adana'da 10 milyon dolar haraç ödemeyi reddedince kafesi kundaklandı Husumetli olduğu yeğenine 10 milyon dolar haraç ödemeyi reddettiği iddia edilen S.Ü.'ye ait kafe, başında kask takılı kişi tarafından benzin dökülerek kundaklandı.

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DHA

15 Eylül’de 04.00 sıralarında Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Mavi Bulvar’da S.Ü.’ye ait kafeye motosikletle bölgeye gelen, başlarında kask bulunan 2 kişiden biri, kafeye girerek pet şişeyle benzin döküp ateşe verdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kundakçının benzin nedeniyle kayganlaşan zeminde birkaç kez düştüğü, ayağa kalktıktan sonra da ateşe verip geldiği motosikletle kaçtığı görüldü.

10 MİLYON DOLARLIK HARAÇ İSTEDİLER

S.Ü.’nün, husumetli olduğu yeğenine 10 milyon dolar haraç ödemeyi kabul etmediği için olayın yaşandığı iddia edildi. S.Ü.'nün şikayeti üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"ÇOK ZOR DURUMDAYIZ"

Adana'da pastanesi kundaklanan S.Ü.'nün (68) kızı Ş.Ü. (37), “Akaryakıt istasyonumuz taranıp kundaklandı, pastanemiz taranıp kundaklandı. Hiçbirimizin can güvenliği yok. Ağabeyimi vurdular, ikiz kardeşimi vurdular. Hala ses kaydı atıp, 'Oğullarını yaraladım, sıra sende. Onların ayağına sıktım, senin kafana sıkacağım' diye tehdit ediyorlar. Saldırılar yüzünden iş yapamaz hale geldik, akaryakıt istasyonumuzu kapattık. Yardım istiyoruz. Çok zor durumdayız." diye konuştu.

"OKULA GİDEMİYORUZ"

S.Ü.'nün yeğeni S.Ü. (14) ise "Okullar açıldığından beri okula gidemiyoruz, dışarı çıkmıyoruz. Güvenlik güçlerimizden yardım bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)