Adana'da 15 milyon liralık vurgun yapan sahte polis çetesi yakalandı Adana merkezli 7 ilde telefonda kendilerini 'polis' veya 'savcı' olarak tanıtıp, 15 milyon TL'lik vurgun yapan çete çökertildi. Çetenin dolandırıcılığı başlatmak için kendi aralarında 'İneği otlatın' diyerek şifreli konuştukları da ortaya çıktı.

DHA

Emniyet güçleri, vatandaşları 'polis veya savcı' yalanıyla dolandıran çeteye geçit vermedi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini 'polis' veya 'savcı' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan çeteye yönelik çalışma başlattı.

Hep aynı numara

6 aylık takibin ardından telefon ile aranan kişilerin, "Kimliğiniz PKK ve FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altınlarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip, altınları sizden alacak" diyerek dolandırıldığı belirlendi.

'İneği otlatın' şifresiyle 7 ilde 15 milyon TL dolandırıcılık yaptılar

Sabit telefon rehberi tutup, özellikle yaşlılara tuzak kurmak isteyen çetenin, inandırıcı olmak için mağdurlara arka fonda polis telsizi dinlettiği belirlendi. Şüphelilerin kendi aralarında da mağdurun bilgilerini verdikten sonra 'İneği otlatın' diyerek şifreli konuştukları tespit edildi. Bu yöntem ile 7 ilde 43 kişinin 15 milyon TL dolandırıldığı belirlendi.

Çetenin Adana merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Erzurum, Konya, Tekirdağ ve Niğde'de faaliyet gösterdiği, kandırılan kişinin bulunduğu ildeki aracılar vasıtasıyla para ya da altınları topladıkları tespit edildi. Bazı mağdurların banka hesabına havale yaptığı belirlendi.

13 milyon 500 bin TL'lik dolandırılmanın önüne geçildi

Çeteye temiz banka hesabı sağlayan kişilerin ise elde edilen paradan yüzde 5 komisyon istedikleri, buna karşın yüzde 3 komisyon için anlaştıkları tespit edildi. Öte yandan polisin 6 aylık takibi sırasında 39 kişinin toplam 13 milyon 500 bin TL'sinin dolandırılmasının önüne geçildi.

Bu tespitlerin ardından polis, dün şafak vakti Adana merkezli 7 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 3'ü kadın, 30 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.