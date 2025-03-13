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İHA

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Engin Arıcı, 26 Şubat günü evden kaçtı.

Anne Gülbahar ve baba Mehmet Şefik, evlatlarını her yerde aradı ancak bir türlü bulamadı.

Arıcı Ailesi durumu polise bildirdi ve ekipler de 15 yaşındaki Engin'i aramak için çalışma başlattı.

5 KEZ EVDEN KAÇMIŞ

Daha önce de 5 kez evden kaçan Engin'in babası, evladının kıyafetlerini evinden yaklaşık 15 kilometre uzaktaki Reşatbey Mahallesi'nde buldu. Evladının kıyafetlerine sarılarak avunan aile, bir an önce çocuklarından gelecek umutlu haberi bekliyor.

"ALLAH İÇİN BENİ DUYUN"

Anne Gülbahar Arıcı, "Benim oğlum daha önce 5 kere evden kaçtı. Onun bir an önce gelmesini istiyorum. O gelmezse ben öleceğim. Gelmesini istiyorum. Çok üzülüyorum. Allah için beni duyun ve oğluma kavuşayım. Engin kurban olayım sana gel, seni çok seviyorum." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Baba Mehmet Şefik ise evladının kıyafetlerini bulduğunu ancak kendisini bulamadığını, hayatından endişe ettiğini söyledi.