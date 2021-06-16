Adana'da 16 yaşındaki çocuk girdiği kanalda boğuldu

Arkadaşı ile girdiği sulama kanalında kaybolan Musa Hacıboncuk'un cesedine ulaşıldı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ege Bagatur Bulvarı'na kız arkadaşıyla gelen Hasan Aksu (17) ve Musa Hacıboncuk (16), serinlemek için DSİ’ye ait sulama kanalına girdi.

Akıntıya kapılan gençlerden Hasan Aksu kendi imkanlarıyla çıkarken, Musa Hacıboncuk ise gözden kayboldu.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve Cankur ekibi sevk edildi. Sudan çıkan genç ve kız arkadaşları polis merkezine götürülürken İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Dalgıç polislerin yaptığı çalışma sonucunda gencin cesedi, kanala girdiği yerden 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Dalgıç polis, gencin cesedini sulama kanalından çıkardı. Hacıboncuk’un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu yıl Adana’da 9 kişi boğularak hayatını kaybetti.