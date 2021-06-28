Adana'da 18 kişi, torbacı operasyonunda tutuklandı

Narkotik polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarla yakaladığı 145 şüpheliden 18'ini tutukladı.

Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

21-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, 114 adrese baskın yapıldı, 145 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerinde de 2 kilo 70 gram bonzai, 1063 uyuşturucu hap, 243 gram metamfetamin, 82 gram eroin, 67 gram esrar, 56 kök Hint keneviri, 1 gram kokain, ruhsatsız 4 tabanca, 2 tüfek ve uyuşturucu satışından sağlandığı değerlendirilen 2 bin 805 TL ele geçirildi.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 116’sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı,11’i ise adli kontrol şartı serbest kaldı.





















