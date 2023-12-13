Adana'da bir garip olay yaşandı...
Çukurova ilçesinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Ahmet D. sosyal medya üzerinden Berna K. isimli kadını taciz etti.
Ardından sohbetin devamında genç kadınla küfürleşti.
Güvenip gittiği evde başkalarıyla karşılaştı
Bunun üzerine Berna K., Ahmet D.’yi ‘Senden özür dileyeceğim gel buluşalım’ diyerek bir eve çağırdı.
Berna K.’ye güvenen şahıs, eve gittiğinde genç kadının yanı sıra akrabaları H.Y. ve ismini bilmediği 2 erkek şahısla karşılaştı.
Kadın elbisesi giydirip oynattılar
Ahmet D.’yi önce döven 3 şahıs, ardından gence kadın iç çamaşırı giydirip fotoğrafını çekti.
Bununla da yetinmeyip Ahmet D.’ye kadın elbisesi giydirip oynatarak bu anları da saniye saniye cep telefonuna kaydetti.
Sosyal medyada paylaşıldı, şikayetçi oldu
O sırada bir şahsın, ‘Kız kardeşime canlı yayında yürüyen bir kişi’ dediği, B.K.’nin de ‘Özür dilerim Berna de’ diyerek Ahmet D.’ye talimat verdiği duyuldu.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Ahmet D. polise giderek şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış