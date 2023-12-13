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Adana'da taciz intikamı: Kadın iç çamaşırı giydirip oynattılar

Adana'da taciz intikamı: Kadın iç çamaşırı giydirip oynattılar Adana’da 4 kişi, sosyal medyadan taciz ettiğini öne sürdükleri şahsı eve çağırıp kadın elbisesi giydirerek hem dövdü hem de oynattı. O anlar sosyal medyadan paylaşıldı.