Adana’da 2 genci öldüren katilin, bir cinayeti daha çıktı

Adana’da 2 genci öldüren katilin, bir cinayeti daha çıktı

Sokakta tartıştığı gençleri öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan katilin boşanmak isteyen eşini de öldürdüğü ortaya çıktı. O cinayetten 30 yıl ceza alıp, geçen yıl tahliye edilen katil, yeniden tutuklandı.

Adana’nın Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde 23 Temmuz gecesi saat 23.30 sıralarında otomobil ile gezen Ümit Ekmekçi (46) ile yanındaki Cumali Gültekin (28); sokakta karşılaştıkları Ramazan Demirtaş (32), Sergen Çelik (25), Muhammet Savah (23) ve Serhat Saygılı (23) ile tartışmaya başladı.

Küfürleşmeyle büyüyen kavgada Demirtaş, belindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı.

Çatışma çıktı

Ekmekçi de tabancasıyla karşılık verince çatışma çıktı.

Kavgaya karışan 5 kişi, silahlardan çıkan kurşunlarla yaralandı.

Yaralanan Demirtaş, Savah, Saygılı ve Ekmekçi'yi, arkadaşları hastaneye götürdü.

İki kişi öldü

Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, silahla vurulan ve yanında tabanca bulunan Sergen Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

28 adet boş kovan bulundu

Özel bir hastaneye kaldırılan Ramazan Demirtaş ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de silahlardan ateşlenen 28 adet boş kovan buldu.

“Bizde erkek, kadını boşar” deyip eşini öldürdü

Hastanedeki tedavileri tamamlanan şüpheliler, taburcu edildikten sonra gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Ümit Ekmekçi'nin, 1 Ekim 2004'te “Bizde erkek, kadını boşar. Beni boşayacaksın, yoksa görürsün” dediği öne sürülen eşi Sebiha Ekmekçi'yi öldürdüğü ortaya çıktı.

İyi hal indirimiyle 30 yıl ceza

Eşini öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan, duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezası 30 yıla indirilen Ekmekçi'nin geçen yıl 'yurt dışı yasağı' şartı ile tahliye edildiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ümit Ekmekçi tutuklanırken; Cumali Gültekin, Muhammet Savah ve Serhat Saygılı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.