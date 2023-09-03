Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde motosikletiyle ilerleyen 16 yaşındaki Mehmet Emin Çelik, başından vuruldu.
Başından vurulduktan sonra otomobile çarparak yere düşen Çelik için bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi.
16 yaşındaki gencin durumu kritik
Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelik'in durumunun kritik olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ise yerde çok sayıda kovan buldu.
Aynı cadde üzerinden ikinci saldırı
Sosyal medya hesabından "Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil. Resmen asayiş çökmüş. Herkesin belinde bir tabanca olmuş 4 bin 500 TL. Mermi bedava.Kimden istesen verirler" paylaşımı yapan İbrahim Taşkıran, 1 Eylül'de aynı caddede uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.