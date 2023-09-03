Adana'da 2 gün arayla aynı cadde üzerinde silahlı saldırı İbrahim Taşkıran isimli vatandaşın öldürüldüğü caddede bu kez motosikleti ile giden Mehmet Emin Çelik, başından vurularak ağır yaralandı.

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DHA

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde motosikletiyle ilerleyen 16 yaşındaki Mehmet Emin Çelik, başından vuruldu.

Başından vurulduktan sonra otomobile çarparak yere düşen Çelik için bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi.

16 yaşındaki gencin durumu kritik

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelik'in durumunun kritik olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ise yerde çok sayıda kovan buldu.

Aynı cadde üzerinden ikinci saldırı

Sosyal medya hesabından "Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil. Resmen asayiş çökmüş. Herkesin belinde bir tabanca olmuş 4 bin 500 TL. Mermi bedava.Kimden istesen verirler" paylaşımı yapan İbrahim Taşkıran, 1 Eylül'de aynı caddede uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.