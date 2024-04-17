Adana'da 2 kadın bıçakla yaralandı: Saldırgan kadın yakalandı

AA & Ensonhaber
Adana'nın Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki dergi binasına giren Betül A. (24) burada tartıştığı kişilere bıçakla saldırdı.
Saldırı sonucunda Sevda S. ve Hatice K. yaralandı.
Betül A., çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
Akıl sağlığı sorunları bulunduğu ileri sürüldü
Yaralılar kaldırıldıkları Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Zanlının akıl sağlığı sorunları bulunduğu iddia edildi.
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