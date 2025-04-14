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DHA

Adana'nın Karataş ilçesinde kırsal bir alandaki çadırda yaşayan tarım işçisi Karanfil ve İbrahim Timi çiftinin büyük oğlu Cumali, 12 Nisan günü kaldıkları çadırdan oyun oynamak için çıktı.

Eve bir daha dönmeyen çocuğu aile ve diğer tarım işçilerinin arasa da bir sonuç elde edilemeyince durum polise bildirildi.

3 GÜNDÜR BİR İZ YOK

Ekipler, drone ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı.

55 personelin katıldığı çalışmada, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri de sulama kanalında Cumali Timi’yi aradı ancak iz bulamadı.

ANNESİ AĞITLAR YAKTI

Cumali'nin annesi Karanfil Timi ve dedesi Cumali Davulcu (53), 3'üncü günde de devam eden çalışmaları izledi.

Karanfil Timi, oğlu için gözyaşı döküp, ağıtlar yaktı. Cumali Timi'nin kaybolmadan birkaç gün önce babasıyla oynadığı neşeli görüntüleri dikkat çekti.

"PABUCUNA KURBANIM"

Oğlunun bulunması için yardım isteyen Karanfil Timi, "Allah rızası için gören, duyan varsa bildirsin. 3 gündür çıkmıyor benim kuzum. Benim yüreğim yanıyor. Ben kuzumu bulamıyorum. Huzur istiyorum. Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım, bana pabucunu vermiyorlar kuzumun." dedi.

Ayakta duramayan Karanfil Timi'yi, yakınları teselli etmeye çalıştı.

"10 DAKİKA İÇİNDE KAYBOLDU"

Cumali Timi’nin dedesi Cumali Davulcu ise "Cumartesi günü babası karpuz serası açmaya gitti. Annesi başı ağrıdığı için çadırda uyuyordu. O sırada Cumali'yi bir yerlere kaybolmaması için uyarmış. Cumali de uyarıya aldırış etmeden dışarı çıkıp, Yunus Emre isimli arkadaşıyla oyun oynamaya başlamış.

Oyunları bitince Cumali üşüdüğünü ve çadıra gideceğini söylemiş, ayrılmışlar. 10 dakika içerisinde çocuk kayboldu. Sulama kanalına mı gitti, biri mi götürdü, gören veya duyan kimse yok.

"ÜÇ GÜNDÜR BULUNAMADI"

Yunus Emre’yle birlikte oyun oynadıktan sonra ayrılırlarken Yunus Emre'ye üşüdüğü için çadıra gideceğini söylemiş ama her yeri aradık bulamadık. Karada ve sulama kanalında 3 gündür aranıyor ama bulunamadı.

Çocuğumuzun fotoğrafı her yerde var. Gören, duyan olursa haber versinler. İnşallah bir sonuca varırız." diye konuştu.