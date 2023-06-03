Adana’da 3 kişinin öldüğü kaza kamerada Panelvan ile otobüsün çarpıştığı kazda 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

İHA

Yine dikkatsizlik ölümlü bir kazaya neden oldu...

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Kütüklü Mahallesi Yumurtalık yolunda 01 DCS 01 plakalı panelvan araç ile Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsü çarpıştı.

3 kişi can verdi

Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, panelvan içerisinde bulunan Mustafa Bıçan, Nurettin Seçkin ve İrfan Avras’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Feci kazanın görüntüleri

Kaza sırasında otobüste yaralanan 10 kişi de, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Feci kazaya ait görüntüler de ortaya çıktı.