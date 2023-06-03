İHA

Yine dikkatsizlik ölümlü bir kazaya neden oldu...

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Kütüklü Mahallesi Yumurtalık yolunda 01 DCS 01 plakalı panelvan araç ile Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsü çarpıştı.

3 kişi can verdi

Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, panelvan içerisinde bulunan Mustafa Bıçan, Nurettin Seçkin ve İrfan Avras’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Feci kazanın görüntüleri

sırasında otobüste yaralanan 10 kişi de, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Adana’da 3 kişinin öldüğü kaza kamerada
Adana’da 3 kişinin öldüğü kaza

Feci kazaya ait görüntüler de ortaya çıktı.