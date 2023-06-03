Adana’da 3 kişinin öldüğü kaza kamerada

İHA
Yine dikkatsizlik ölümlü bir kazaya neden oldu...
Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Kütüklü Mahallesi Yumurtalık yolunda 01 DCS 01 plakalı panelvan araç ile Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsü çarpıştı.
3 kişi can verdi
Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, panelvan içerisinde bulunan Mustafa Bıçan, Nurettin Seçkin ve İrfan Avras’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Feci kazanın görüntüleri
Kaza sırasında otobüste yaralanan 10 kişi de, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Feci kazaya ait görüntüler de ortaya çıktı.