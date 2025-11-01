Abone ol: Google News

Adana'da 3 lise öğrencisi bıçakladılar: Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Yüreğir ilçesinde kalabalık grubun, parkta tartıştıkları 3 lise öğrencisini dövüp bıçakladığı olayda, yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 09:53
  • Adana Yüreğir'de, 3 lise öğrencisi bıçaklandı, olayla ilgili 6 kişi yakalandı.
  • Olay, parkta meydana geldi ve öğrenciler hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu oldu.
  • Şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşanan dehşette yeni gelişme...

Olay, 26 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir parkta yaşandı.

17 yaşındaki 3 lise öğrencisi okul çıkışı parkta oturup sohbet etmeye başladı.

BİRİNİ TANIYIP TANIMADIKLARINI SORDULAR

Çocuklar sohbet ettiği sırada yanlarına motosikletli 2 kişi geldi.

Şüpheliler, öğrencilere bir fotoğraf gösterip kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu.

KAVGA ÇIKTI

Çocuklardan "Tanımıyoruz" cevabını alan 2 kişi kavga çıkarttı.

Kavga sırasında şüphelilerin arkadaşları da yardıma geldi.

BIÇAKLAYIP KAÇTILAR

3 lise öğrencisini öldüresiye darp edip bacaklarından bıçaklayan şüpheliler kaçtı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan lise öğrencileri, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Polis bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan incelemelerin ardından olayı karıştığı tespit edilen yaşları 15 ila 17 arasında olan C.Y. , R.Ç., M.T. , A.M., M.A ve A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklanırken diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

