Adana'da 3 lise öğrencisi bıçakladılar: Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

- Adana Yüreğir'de, 3 lise öğrencisi bıçaklandı, olayla ilgili 6 kişi yakalandı.
- Olay, parkta meydana geldi ve öğrenciler hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu oldu.
- Şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşanan dehşette yeni gelişme...
Olay, 26 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir parkta yaşandı.
17 yaşındaki 3 lise öğrencisi okul çıkışı parkta oturup sohbet etmeye başladı.
BİRİNİ TANIYIP TANIMADIKLARINI SORDULAR
Çocuklar sohbet ettiği sırada yanlarına motosikletli 2 kişi geldi.
Şüpheliler, öğrencilere bir fotoğraf gösterip kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu.
KAVGA ÇIKTI
Çocuklardan "Tanımıyoruz" cevabını alan 2 kişi kavga çıkarttı.
Kavga sırasında şüphelilerin arkadaşları da yardıma geldi.
BIÇAKLAYIP KAÇTILAR
3 lise öğrencisini öldüresiye darp edip bacaklarından bıçaklayan şüpheliler kaçtı.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan lise öğrencileri, tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Polis bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yapılan incelemelerin ardından olayı karıştığı tespit edilen yaşları 15 ila 17 arasında olan C.Y. , R.Ç., M.T. , A.M., M.A ve A.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklanırken diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.