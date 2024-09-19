İHA
16 Eylül günü saat 07.00 sıralarında Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda, Mehmet Emin Ulusoy yönetimindeki 31 C 7065 plakalı Akataş Kömür Ocakları işçi servisi minibüsü ile Mehmet Ş. idaresindeki 01 ALJ 044 plakalı kamyon çarpıştı.
4 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI
Kazada servis şoförü Mehmet Emin Ulusoy, işçiler Erol Durmuş ile Mustafa Okur olay yerinde hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Yaralılardan Mehmet Çetin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, servis aracının tıra çarptığı anlar yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış