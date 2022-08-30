5 yaşındaki kız çocuğu K.U.’yu kaçırdığı belirlenen Abdülkadir Oğuz isimli bir şahıs, polisten kaçarken çıktığı binanın çatı katındaki 14 yaşındaki kız çocuğunu rehin aldı. Yakalanan Oğuz, tutuklandı.

Adana’nın Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde, 28 Ağustos’ta saat 17.30 sıralarında bir çocuğun kaçırıldığı ihbarını alan Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgede araştırmalara başladı.

Sokakta şüpheli hareketleri ile dikkat çeken Abdülkadir Oğuz isimli bir şahıs, yapılan dur ihtarına uymayıp kaçamaya başladı.

3 katlı bir binanın çatı katına çıkıp kapıyı kilitleyen Oğuz, belindeki silahı çıkarıp çatı kısmında oturan 14 yaşındaki S.A.’yı rehin aldı.

İHA’nın haberine göre; ekiplerin telsizden takviye istemesi üzerine adrese, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi.

“Çatıda otururken bir anda gelip kapıyı kilitledi”

Polisin ikna etmeye çalıştığı Oğuz, yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından silahını bırakıp teslim oldu. Çatıya çıkan ekipler, Oğuz’u gözaltına alıp, S.A.’yı kurtardı. İfadesine başvurulan S.A., “Ben çatıda otururken bir anda gelip kapıyı kilitledi. İnmemede izin vermedi. Sonrasında polis gelip, beni kurtardı.” dedi.

Adana’da, 5 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 14 yaşındaki çocuğu rehin alan şahıs tutuklandı VİDEO



“Belimde silah olduğu için kaçtım”

Emniyete götürülen şüpheli Oğuz’un, aynı gün sabah saatlerinde 5 yaşındaki kız çocuğu K.U.’yu kaçırdığı ortaya çıktı. Ailesinin şikayeti üzerine ekiplerin bölgede çalışma başlattığı, Oğuz’u görünce ‘dur’ ihtarında bulunduğu öğrenildi.

Bu sırada Oğuz’un kaçtığı, yanındaki K.U.’nun da kurtarıldığı bildirildi. İfadesinde suçlamaları reddeden Oğuz, “Kimseyi kaçırmadım. Belimde silah olduğu için polisten kaçtım.” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.