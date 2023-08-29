Adana'da 55 yıllık eşini öldüren katilin ifadesi

Adana'nın Yüreğir ilçesi, bir kadın cinayetine sahne oldu.
Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde 76 yaşındaki Abdullah Sarı, tartıştığı 4 çocuk annesi 74 yaşındaki eşi Naile Sarı’yı evde ruhsatlı tabancasıyla sırtından vurdu.
Arayıp oğluna haber verdi
Naile Sarı yere yığılırken, evden ayrılan Abdullah Sarı ise oğlu İbrahim Sarı’yı cep telefonuyla arayıp, “Anneni öldürdüm” dedi. Adrese gelen İbrahim Sarı, annesini kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Sarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölümle tehdit ettiği belirlendi
Cinayet şüphelisi Abdullah Sarı, Adana Adliyesi’ne giderek kontrol noktasındaki polislere teslim oldu. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından cenazesi alınan Naile Sarı, Sarıçam ilçesine bağlı Karlık Mahallesi’nde toprağa verildi.
Emniyete götürülen Abdullah Sarı’nın, 55 yıllık eşi Naile Sarı’yı son zamanlarda sürekli darbedip, ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.
"Sürekli tartışıyorduk artık dayanamadım"
Sarı, ifadesinde, eşiyle uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığını belirterek, sürekli tartıştıklarını, artık dayanamadığını öne sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.