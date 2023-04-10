Adana'da 6 yıl önce şehit düşen Fırat Ulaş'ın oğlu, babasını Polis Haftası'nda unutmadı Polis memurunun 9 yaşındaki oğlu Mehmet Efe Ulaş'ın, babasının silah arkadaşlarıyla mezara giderek şehit babasının fotoğraflarını okşayıp çiçek bırakması yürekleri dağladı.

İHA

Şehit polis, 'Polis Haftası'nda unutulmadı...

2017 yılında ‘Amanos Dağları’nda terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 27 yaşındaki Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit düştü.

Kayhan’ın cenazesi, resmi tören için 15 Şubat’ta Adana’ya getirildi.

Kazada şehit düştü

Törende görevli olan, Motosikletli Polis Timler Amirliği’nde çalışan Gökhan Vuruş ve Fırat Ulaş'ı taşıyan motosiklet kaza yapmıştı.

Kazada ağır yaralanan Ulaş, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Babasını, meslektaşlarıyla ziyaret etti

Babası şehit düştüğünde henüz 3 yaşında olan Mehmet Efe Ulaş, şu an 9 yaşına geldi. Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Mehmet Efe için ekipleri seferber etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne görevli polisler, Efe’yi evinden polis aracı ile alarak babasının bulunduğu Kabasakal Mezarlığı'ndaki şehitliğe götürdü.

Çiçek bırakıp fotoğrafını okşadı

Polis haftasında mezarlığa giden Mehmet Efe, önce dua etti sonra da babasının başucuna bir demet çiçek bıraktı.

Küçük Mehmet Efe'nin, babasının mezar taşındaki fotoğraflarını okşaması ise yürekleri dağladı.

"En büyük hayalim futbolcu olmak"

Babasının mezarı başında, onu çok özlediğini söyleyen Mehmet Efe, "Keşke şu an yanımda olsaydı da onunla koşup doyasıya oynasaydık. Benim en büyük hayalim futbolcu olmak. Adana Demirspor’daki futbolcularla tanışmak istiyorum.” dedi.