Adana'da 79 kişiyi dolandıran şüpheli serbest bırakıldı

İHA

Adana'nın Yüreğir ilçesinde gerçekleştirilen denetim uygulamasında ilginç anlar yaşandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri bir şahsı durdurdu.

Ekipler, Y.S. isimli şüpheliye Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

79 KİŞİYİ DOLANDIRMAKTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin, kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumları çalışanı olarak tanıtarak birçok ilden 79 kişiyi dolandırdığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

79 dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıkan Y.S. gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.