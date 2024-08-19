Adana'da 9. kattan düşen genç can verdi Adana'da dengesini kaybederek 9. kattan düşen 20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

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İHA

Adana'nın Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi 'ndeki bir apartmanın 9'uncu katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan kas hastası Ferhan Karabulut, iddiaya göre dengesini kaybederek aşağı düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı genç, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

20 yaşındaki Karabulut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)