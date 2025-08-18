Abone ol: Google News

Adana'da 99 yıl hapis cezası alan hükümlü firari yakalandı

Hırsızlık suçundan 99 yıl hapis cezası kesinleşen ve açık cezaevinden kaçan Talat G., saklandığı adreste düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 10:47
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği, hırsızlık suçundan tutuklanıp 99 yıl hapis cezası kesinleşen ve açık cezaevinden kaçan Talat G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Ekipler, firarinin Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’ndeki bir akrabasının evinde saklandığını tespit etti. Polis, evin bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alarak adrese baskın düzenledi ve Talat G.’yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Talat G., önce adliyeye sevk edildi, ardından tekrar cezaevine gönderildi.

