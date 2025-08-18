Adana'da 99 yıl hapis cezası alan hükümlü firari yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği, hırsızlık suçundan tutuklanıp 99 yıl hapis cezası kesinleşen ve açık cezaevinden kaçan Talat G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Ekipler, firarinin Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’ndeki bir akrabasının evinde saklandığını tespit etti. Polis, evin bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alarak adrese baskın düzenledi ve Talat G.’yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Talat G., önce adliyeye sevk edildi, ardından tekrar cezaevine gönderildi.