DHA
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir genç kızın heyecanlı gününde ilginç görüntüler kaydedildi.
İsmi açıklanmayan kadın, kendi üzerine kayıtlı ancak ağabeyine ait olan otomobilin başkasına satışı üzerine harekete geçti.
Genç gelin, düğün öncesi gelinliğiyle gittiği noterde işlem yaptırdı.
Dakikalarca sıra bekledi
Gelin, akrabalarıyla birlikte dakikalarca işlemlerin tamamlanmasını bekledi.
Düğün hazırlığı başladı
Gelin, işlemleri tamamlanınca yakınlarıyla birlikte düğün için son hazırlıklarını yaptırmak üzere kuaföre gitti.
O anlar kaydedildi
O anlar, noterdeki kişiler tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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