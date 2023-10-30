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Adana'da ağabeyinin otomobilinin satışı için gelinliğiyle notere gitti

Adana'da ağabeyinin otomobilinin satışı için gelinliğiyle notere gitti Kendi üzerine kayıtlı olan ağabeyine ait otomobilin başkasına satışı için düğünü öncesi gelinliğiyle notere giden kadının o onları, cep telefonu kamerasına yansıdı.