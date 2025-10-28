Adana'da ailece hırsızlık yaptılar: 2 kişi tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Üç kardeş birbirlerini kollayarak hırsızlık yaptı...

22 Ekim'de Adana’nın Seyhan ilçesinde Alidede Mahallesi'nde kardeş olan yabancı uyruklu M.I.(17), B.I.(15), ve F.I., hırsızlık yapmak için ikinci el cep telefonu satışı yapan bir iş yerini hedef olarak seçti.

10 CEP TELEFONU ÇALDILAR

F.I. gözcülük yaparken B.I., iş yerinin kepengini kaldırıp ağabeyi M.I.’nın içeri girmesini sağladı.

İçeri giren M.I., 10 cep telefonu ile 3 bin TL parayı çalarak iş yerinden çıktı.

Hırsızlık sonrası kardeşler, kaçarak izlerini kaybettirdi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMERALARI İNCELEYEN EKİPLER ÜÇ KARDEŞİ TESPİT ETTİ

Sabah iş yerini açmaya gelen R.D., hırsızlığı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyerek üç kardeşi tespit etti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, şüphelileri yakalayarak Çocuk Şube ekiplerine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.I. ve B.I. tutuklanırken, diğer kardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.