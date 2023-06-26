Adana'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü 1 yaralı Adana'da iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İHA Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek mevzusu yüzünden tartışma başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki grup birbirlerine pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Sinan Elmas başından ve göğsünden vurularak ağır yaralandı. İbrahim Z. ise bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özel harekat timleri önlem aldı Özel harekat timleri de bölgeye gelerek mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılardan İbrahim Z. bıçaklandıktan sonra evine kaçtı. Sağlık ekipleri yaralıyı evinden alarak Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede can verdi Sinan Elmas ise yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Sinan Elmas kurtarılamadı. Elmas'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olay yerinde suç aletleriyle birlikte 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.