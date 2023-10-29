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Adana'da Amerika menşeli fast food restoranu çalışanı bıçaklandı: Yemeğinizde bebek kanı var

Adana'da Amerika menşeli fast food restoranu çalışanı bıçaklandı: Yemeğinizde bebek kanı var Bir fast food restoran zincirinin şubesine giren 21 yaşındaki genç, “Yemeğinizde bebek kanı var” diye bağırıp, kendisine engel olmak isteyen çalışanı karnından bıçakladı.