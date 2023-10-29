Adana'da Amerika menşeli fast food restoranu çalışanı bıçaklandı: Yemeğinizde bebek kanı var

DHA
Adana'nın Seyhan ilçesinde 13.00 sıralarında ABD menşeli bir restoranda hareketli dakikalar yaşandı.
Bir fast food restoran zincirinin şubesine giden 21 yaşındaki Hakan G., “Yemeğinizde bebek kanı var” diye bağırıp, çalışanlara saldırdı.
Hakan G., kendisine engel olmak isteyen restoran çalışanı Egemen S.’yi karnından bıçakladı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Egemen S., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise çevredekiler tarafından yakalandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan Egemen S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli gözaltına alındı
Gözaltına alınan Hakan G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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