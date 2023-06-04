Adana'da anız yangını çevredeki ağaçlık alana sıçradı

İHA
Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde hasat edilen buğday tarlasında kimliği belirsiz kişiler anız yakıp olay yerinden uzaklaştı.
Yangın bir süre sonra çevredeki ağaçlara sıçradı.
Bunun üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekipler yangına müdahale etti
Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.
Ekipler kısa sürede yangını büyümeden önleyip kontrol altına aldı.
Soğutma işlemi başladı
Ekipler hem tarlada hem de ağaçlık alanda soğutma çalışması sürdürüyor.