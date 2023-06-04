Adana'da anız yangını çevredeki ağaçlık alana sıçradı Buğday tarlasında anız yakılması sonrası alevler etraftaki ağaçlara sıçradı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek soğutma işlemlerine başladı.

İHA

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde hasat edilen buğday tarlasında kimliği belirsiz kişiler anız yakıp olay yerinden uzaklaştı.

Yangın bir süre sonra çevredeki ağaçlara sıçradı.

Bunun üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekipler yangına müdahale etti

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.

Ekipler kısa sürede yangını büyümeden önleyip kontrol altına aldı.

Soğutma işlemi başladı

Ekipler hem tarlada hem de ağaçlık alanda soğutma çalışması sürdürüyor.