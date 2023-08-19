Adana'da anne ve oğlu bıçaklanarak öldürüldü! Babadan şüpheleniyor Çukurova'da anne ve oğlu bıçaklanarak öldürülürken, şüpheli yaralı baba ise hastaneye kaldırıldı.

AA Adaya'da yaşanan olaydan bir aile dramı çıktı. Adana'da bir daireden anne oğulun cansız bedeni çıkartılırken, ağır yaralı hastaneye kaldırılan babanın şüpheli olduğu belirtildi. Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir evde, anne ve 16 yaşındaki oğlu bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Olayda 9'uncu kattan çığlık sesleri duyuldu Çukurova ilçesindeki Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9'uncu katından çığlık sesi duyan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan anne ve oğlu yaşamını yitirdi Daireye giren ekipler, Deniz Suna (43) ve oğlu Alper'in (16) bıçakla öldürüldüğünü, baba Cem Suna'nın (47) da ağır yaralandığını belirledi. Olayın nedeni henüz bilinmiyor. Baba şüpheli Şüpheli baba, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayda iki ayrı bıçak kullanıldı İkamette inceleme yapan polis, olayda 2 ayrı bıçağın kullanıldığını tespit etti. Yapılan inceleme ve ifadeler ışığında olayın çözümlenmesi bekleniyor.