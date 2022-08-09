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    Adana’da annesini, eşiyle evlendirmek isteyen kadının evini kurşunladı

    59 yaşındaki kadının evine, “Seni kocamla evlendirelim” dediği komşunun oğlu tarafından rastgele ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, operasyonla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
    • 09.08.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 10:27
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    Adana’da annesini, eşiyle evlendirmek isteyen kadının evini kurşunladı

    Adana’nın Seyhan ilçesi Saruhuğlar Mahallesi'nde oturan S.K. (59), iddiaya göre komşusu D.A.'ya (50) “Seni kocamla evlendirelim.” dedi.

    D.A. bu teklifi reddetse de S.K., sosyal medya üzerinden mesaj atmaya devam etti.

    Evine rastgele ateş açtı

    Olayı öğrenen D.A.'nın oğlu Hüseyin A. (18), 5 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında, arkadaşları Murat K. (19) ve Umut A. (20) ile S.K.'nin evine gitti.

    Otomobilden inen Hüseyin A., yanında getirdiği pompalı tüfekle S.K.'nin evine rastgele ateş açtı.

    O anları kaydetti

    Yanındaki arkadaşı Murat K., silahtan çıkan boş fişekleri toplarken, Umut A. ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

    Şüpheliler, silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

    Adana'da annesini eşiyle evlendirmek isteyen kadının evini kurşunladı VİDEO

    Operasyonla yakalandılar

    Silah seslerine uyanan S.K. ile eşi M.K.'nin (49) ihbarıyla adrese, Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

    Polis, sosyal medyada paylaşılan saldırı görüntülerinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Adresleri belirlenen şüpheliler, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

    Adana’da annesini, eşiyle evlendirmek isteyen kadının evini kurşunladı #1

    ‘Annemi rahatsız ediyor’

    Emniyete götürülen Hüseyin A., evini kurşunladığı S.K.'nin, sürekli annesini rahatsız ettiğini öne sürüp, silahlı saldırıyı bu nedenle düzenlediğini söyledi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin A. ile Murat K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Umut A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana’da annesini, eşiyle evlendirmek isteyen kadının evini kurşunladı #2

    Adana’da annesini, eşiyle evlendirmek isteyen kadının evini kurşunladı #3

    Adana’da annesini, eşiyle evlendirmek isteyen kadının evini kurşunladı #4

    Adana’da annesini, eşiyle evlendirmek isteyen kadının evini kurşunladı #5

    Adana’da annesini, eşiyle evlendirmek isteyen kadının evini kurşunladı #6


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