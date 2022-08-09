Adana’da annesini, eşiyle evlendirmek isteyen kadının evini kurşunladı

59 yaşındaki kadının evine, “Seni kocamla evlendirelim” dediği komşunun oğlu tarafından rastgele ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, operasyonla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Adana’nın Seyhan ilçesi Saruhuğlar Mahallesi'nde oturan S.K. (59), iddiaya göre komşusu D.A.'ya (50) “Seni kocamla evlendirelim.” dedi.

D.A. bu teklifi reddetse de S.K., sosyal medya üzerinden mesaj atmaya devam etti.

Evine rastgele ateş açtı

Olayı öğrenen D.A.'nın oğlu Hüseyin A. (18), 5 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında, arkadaşları Murat K. (19) ve Umut A. (20) ile S.K.'nin evine gitti.

Otomobilden inen Hüseyin A., yanında getirdiği pompalı tüfekle S.K.'nin evine rastgele ateş açtı.

O anları kaydetti

Yanındaki arkadaşı Murat K., silahtan çıkan boş fişekleri toplarken, Umut A. ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Şüpheliler, silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

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Operasyonla yakalandılar

Silah seslerine uyanan S.K. ile eşi M.K.'nin (49) ihbarıyla adrese, Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polis, sosyal medyada paylaşılan saldırı görüntülerinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adresleri belirlenen şüpheliler, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

‘Annemi rahatsız ediyor’

Emniyete götürülen Hüseyin A., evini kurşunladığı S.K.'nin, sürekli annesini rahatsız ettiğini öne sürüp, silahlı saldırıyı bu nedenle düzenlediğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin A. ile Murat K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Umut A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.