Haberler



3. Sayfa



Adana'da arama kaydı bulunan 28 şüpheli yakalandı

Adana'da arama kaydı bulunan 28 şüpheli yakalandı Adana'da gerçekleştirilen uygulamada haklarında arama kaydı bulunan 28 şüpheli yakalanırken denetimlerde ruhsatsız tabanca ve tüfek ile uyuşturucu madde, Hint keneviri ve uyuşturucu hap ele geçirildi.