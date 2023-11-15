Adana'da arama kaydı bulunan 28 şüpheli yakalandı

Adana'da polis ve jandarma ekipleri, Ceyhan ilçesine bağlı Bota Mahallesi'nde yaklaşık 500 polisin katılımıyla 'Dar Alan' uygulaması gerçekleştirdi.
Denetimlerde asayiş ve trafik kontrolü yapılırken hız sınırını aşan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
28 şüpheli yakalandı
Vatandaşların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda haklarında arama kaydı bulunan 28 şüpheli yakalandı.
Ayrıca araçlarda yapılan aramalarda 14 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek, 40 kilo uyuşturucu madde, 80 kök Hint keneviri, 14 adet uyuşturucu hap, 2 kg kıyılmış tütün, 810 adet kaçak sigara ele geçirdi.
Yapılan uygulamada Ceyhan Kaymakamı Muhammed Gürbüz, Ceyhan Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ve Ceyhan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Satılmış Çal, çalışmaları denetleyip mahalle sakinlerinin sorun ve önerilerini dinledi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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