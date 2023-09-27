Adana'da arkadaşını bıçaklayarak öldürdü: Beni uyuşturucuya alıştırdı... Sokak ortasında bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklanırken, ifadesinde öldürdüğü şahsın kendisini uyuşturucuya alıştırdığını, bu nedenle tartıştığını ve cinayeti işlediğini ifade etti.

İHA Adana'nın Seyhan ilçesinde 25 Eylül günü saat 17.30 sıralarında Sarıyakup mahallesinde ara sokakta iki arkadaşın kavgasında kan aktı. 48 yaşındaki Şıhmuz Şaşatlı, yanına gelen 28 yaşındaki Uğurcan Kestelli ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Kestelli, Şaşatlı’yı karın, göğüs ve bacağından bıçakladı. Yaralı hayatını kaybetti Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Şaşatlı, koşarak kaçıp, Ali Münif Yeğenağa Caddesi’ndeki bir iş yerinin önüne yığıldı. Şüpheli Kestelli ise olay yerinden kaçarken Şaşatlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar kaydedildi Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. "Beni uyuşturucuya başlattı" Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, olay yerine yakın bir evde saklandığını belirledi. Adrese baskın yapan polis, Kestelli’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Kestelli, Şaşatlı’nın kendisini uyuşturucu maddeye alıştırdığını öne sürerek, “Bu nedenle aramızda husumet başlamıştı. Olay günü de sokakta görünce tartıştık. Bana küfredince, bıçakladım” dedi. Şüpheli tutuklandı İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğurcan Kestelli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)