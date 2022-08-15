Adana’da arkadaşını silahla ağır yaralayıp kaçtı

Kendi evinde oturduğu arkadaşı tarafından göğsünden tabancayla vurulan kişi, ağır yaralandı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki evde gece saatlerinde bir araya gelen Ebubekir Tekayak ile arkadaşı M.K., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., yanında bulunan tabancayla Tekayak’ı göğsünden vurdu.

Kapının önünde de sıktı

Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan Tekayak’ın komşularını gören M.K., kapının önünde de 3 el ateş edip olay yerinden hızla kaçtı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu.

Durumu ağır

DHA’nın haberine göre Ebubekir Tekayak, Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, M.K.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.