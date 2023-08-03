Adana'da arkadaşının kavga ettiği kişilere bakmaya giden genç fark edilince kaçtı Yol verme nedeniyle başlayan tartışmada bir kişiyi yaralayan motosiklet sürücüsünün arkadaşı, hastanede olan yaralı gence bakmaya gittiği sırada yaralının yakınlarıyla karşılaşınca havaya ateş ederek kaçtı.

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DHA

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Trafikte bitmeyen sorun yol verme kavgası...

Sürücülerin ısrarcı tavırlarının ardından başlayan kavgalar onlarca can aldı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bu kez de motosiklet sürücüleri arasında bir olay yaşandı.

Ahmet E. ile M.T. arasında, trafikte 'yol vermeme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü; 24 yaşındaki Ahmet E., 17 yaşındaki M.T.'yi darbedip, kaçtı.

Kavgada 1 genç yaralandı

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.T., ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.T. tedaviye alınırken, yakınları da hastaneye gitti.

Arkadaşının kavga ettiği kişinin yakınlarından korktu

Kaçan Ahmet E., cep telefonu ile 21 yaşındaki kardeşi Yiğit E.'yi arayıp, biri ile tartışıp darbettiğini, durumuna ilişkin hastaneye gidip, bilgi almasını istedi.

Bunun üzerine Yiğit E. ile Ahmet E.'nin arkadaşı Harun A., Yüreğir Devlet Hastanesi'ne gitti.

İçeride M.T.'nin yakınları ile karşılaşan Harun A., belindeki ruhsatsız tabanca ile havaya 2 el ateş açtı.

O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansırken, Harun A. ile Yiğit E. kaçtı.

2 kişi gözaltına alındı

Polis, Ahmet E. ile Harun A.'yı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Ahmet E., M.T.'nin tartışma sırasında tabanca ile tehdit ettiğini, bunun üzerine de kavga çıktığını anlattı.

"20 kişiyi görünce korktum"

Harun A. ise ifadesinde, "Hastaneye girdiğimde karşı gruptan 20 kişiyi görünce korktum. Havaya ateş açıp, kaçtım." dedi.

1 şüpheli tutuklandı

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Ahmet E. tutuklandı, Harun A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yiğit E.'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.