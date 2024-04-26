Adana'da arkadaşının otomobiliyle motosikletliyi öldürdü! Sevgilisini ve aracı bırakıp kaçtı Adana'da sevgilisini eve bırakmak için arkadaşının aracını alan alkollü sürücü, motosikletliye çarparak ölmesine neden oldu. Olay yerinden sevgilisini bırakıp kaçan İzzet Sefa R., tutuklandı.

DHA

Adana'da yaşanılan kazada kan aktı..

21 Nisan’da saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki kavşakta meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi İzzet Sefa R., sevgilisi Bahar T. ve diğer arkadaşlarıyla bir mekanda buluşup, içki içti.

Bir süre sonra Bahar T. eve gitmesi gerektiğini söyleyip, sevgilisi İzzet Sefa R. ile birlikte masadan kalktı. İzzet Sefa R., buluştuğu arkadaşlarından Ezgi M.’nin 01 BBB 83 plakalı otomobilini, habersiz bir şekilde alıp, mekandan ayrıldı.

Motosiklete ve 3 otomobile çarptı

İzzet Sefa R., kavşakta ilerlediği sırada direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobille önce motosikletli Ziyad S.’ye, ardından da 3 otomobile çarptı. Kazada, motosikletten düşen Suriye uyruklu Ziyad S., başını asfalta çarparak ağır yaralandı.

Sevgilisini bırakıp kaçtı

Şüpheli İzzet Sefa R. ise otomobili ve sevgilisini bırakıp, yaya olarak kaçtı.

Hayatını kaybetti

Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ziyad S. ile otomobil sürücülerinden Yakup Yaşar T. (33), Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ziyad S., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Polisin bilgisine başvurduğu Bahar T., İzzet Sefa R.’nin alkollü olduğunu öne sürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İzzet Sefa R.’yi yakaladı.

"Bahar'ın aracı aldığımızı söylediğini düşündüm"

Polis merkezine götürülen İzzet Sefa R. ifadesinde, “Kız arkadaşımı bırakmak için mekandaki valeden anahtarı aldım. Bahar’ın, aracı aldığımızı söylediğini düşündüm. Saate baktığım sırada motosikletliyi görmedim ve çarptım. Olayın şokuyla ve kalabalık olunca kaçtım. Pişmanım.” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet Sefa R., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)