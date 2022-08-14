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    Adana'da askerler yangına ayaklarıyla müdahale etti

    Adana’nın Aladağ ilçesinde başlayan orman yangınına askerlerin ayaklarıyla müdahale ettiği görüldü.
    • 14.08.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 11:32
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    Adana'da askerler yangına ayaklarıyla müdahale etti

    Adana'nın Aladağ ilçesinin Eğner mevkiinde dün öğleden sonra ormanlık alanda yangın çıktı.

    Bu sırada devriye görevi yapan Aladağ İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler yangını fark edip hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

    Yangının büyümemesi için ayaklarıyla müdahale ettiler

    Askerler bir taraftan da yangının büyümemesi için müdahaleye başladı.

    İki jandarmanın ormanın yanmaması için yangına ayaklarıyla müdahale ettiği görüldü.

    Söndürüldü

    İHA'nın aktardığına göre bir süre sonra orman bölge müdürlüğü ekipleri gelerek yangına müdahale etti.

    Yangın kısa sürede jandarmanın sayesinde büyümeden önlendi.

    Adana'da askerler yangına ayaklarıyla müdahale etti VİDEO

    Adana da askerler yangına ayaklarıyla müdahale etti #1

    Adana da askerler yangına ayaklarıyla müdahale etti #2

    Adana da askerler yangına ayaklarıyla müdahale etti #3

    Adana da askerler yangına ayaklarıyla müdahale etti #4


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