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Adana'da at ve eşek kesimi yapılan mezbahada suçüstü Abone Olun

Adana'da at ve eşek kesimi yapılan mezbahada suçüstü Yüreğir'de bir mezbahaya yapılan baskında 12 kesilmiş eşek ile canlı halde 2 eşek ve 6 at ele geçirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Gıda teröristleri hız kesmiyor... Çıkarları uğruna toplum sağlığını hiçe sayan dolandırıcılar Adana'da ortaya çıktı. Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne Bahçelievler Mahallesinde eşek kesildiği ve etinin satılacağı ihbarı geldi. At ve eşek kesimine suçüstü İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekibi adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı Olayla ilgili eşekleri kestiği öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı. Kesilen eşekler iş makinalarıyla tanışıp gömülerek yok edildi. Kesilmeden kurtarılan at ve eşekler ise barınağa teslim edildi. Kesim yerinde çok miktarda kemik olduğu da görüldü.

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