Elindeki 100 lirayı hesabına yatırmaya çalışan genç, bıçaklı saldırgan tarafından yaralanıp gasbedildi.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Irmak Caddesi'nde ATM'de işlem yapan Murat Usanmaz, gasba uğradı.

Şüpheli S.S., hesabına 100 TL yatırmak isteyen Usanmaz’ın boğazına bıçakla sarılıp, elindeki parayı almaya çalıştı.

GASPÇIYA DİRENDİ, YARALANDI

S.S.'ye karşı koymaya çalışan Usanmaz bir süre sonra elinden yaralandı. Gasp zanlısı ise Usanmaz'ın elinden yere düşen bin 100 TL parayı alarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini ve Kent Güvenlik Sistemi (KGS) görüntülerini inceledi. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmanın ardından 24 saat geçmeden S.S.'yi gözaltına aldı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarına da "Güzel çekin." diye tepki gösterdi.

Adana'da ATM'de para yatırmak isteyen gence gasp VİDEO







