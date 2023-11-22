Adana'da av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi

AA & Ensonhaber
Adana'nın Sarıçam ilçesi Cerenli Mahallesi'nde İ.B., husumetli olduğu R.B. ve Hürü B.'ye av tüfeğiyle ateş ederek olay yerinden kaçtı.
R.B. ve Hürü B., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi ve Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede can verdi
Hürü B., Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışıyor.
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