Adana'da av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi Adana'da av tüfeğiyle vurulan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, yaralanan 1 kişinin de tedavisi sürüyor.

AA & Ensonhaber

Adana'nın Sarıçam ilçesi Cerenli Mahallesi'nde İ.B., husumetli olduğu R.B. ve Hürü B.'ye av tüfeğiyle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

R.B. ve Hürü B., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi ve Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Hürü B., Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışıyor.