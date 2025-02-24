İHA
Adana'nın Kozan ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından ayağından silahla vurulan K.Ş., Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
K.Ş., acil servisteki ilk müdahalesinin ardından Adana'ya sevk edildi.
"HABER YAPARSANIZ GÖRÜŞECEĞİZ"
Sevk edilirken gazetecileri hedef alan K.Ş., sedyeden gazetecileri, "Haber yaparsanız görüşeceğiz" diyerek tehdit etti.
K.Ş.'ye silahla ateş eden kimliği belirsiz şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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