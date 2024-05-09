Adana'da ayrılmak isteyen kızına ‘elimde fotoğrafların var’ şantajı yapınca öldürdü Yüreğir ilçesinde sokakta tartıştığı 19 yaşındaki Arda Demirci’yi av tüfeğiyle öldüren Mehmet Akkel tutuklandı. Akkel’in, kızı İ.A.’nın Demirci’den ayrılmak istemesi üzerine “Elimde fotoğrafların var, seni rezil ederim” şantajı üzerine cinayeti işlediği ortaya çıktı.

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DHA

Adana'nın Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi’nde İ.A., aynı mahallede oturan sevgilisi Arda Demirci’den bir süre önce ayrılmak istediğini söyledi.

Çift arasında başlayan husumet nedeniyle çıkan kavgada İ.A.’nın babası Mehmet Akkel, evden aldığı av tüfeğiyle Demirci’ye ateş açtı.

Kanlar içinde kaldı

Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Demirci yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polise teslim oldu

Akkel ise cinayette kullandığı tüfekle polise teslim oldu.

Şantaj yaptı

Genç kızın ayrılmak istemesi üzerine Demirci’nin, durumu kabullenemeyip, “Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim.” diyerek şantaj yaptığı, husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı.

İ.A.’nın durumu ailesine anlatması üzerine annesi M.A. ile babası Mehmet Akkel’in, Demirci ile görüşerek kızını rahat bırakmasını istediği belirtildi.

Şantajı sürdürdü

Demirci’nin ise bu teklifi reddedip, şantajını sürdürdüğü öne sürüldü.

"Keşke böyle olmasaydı"

Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Mehmet Akkel ifadesinde, "Bizi küfrederek evinden kovdu. Eve geldiğimde sinirim çok bozulmuştu. Kafamı dağıtmak için maç izlemek istedim. O sırada sokaktan geçerken evimin önünde durup, bize yönelik küfretti. Bu durumu daha fazla kaldıramadım. Keşke böyle olmasaydı." dedi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Akkel, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)