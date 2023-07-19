Adana'da ayrılmak isteyen sevgilisinin boğazına bıçak dayadı Yüreğir ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Sibel K.'yı aracına bindiren Bilal Saygılı, bir süre sonra bıçağını çıkardı. Talihsiz kadın boynuna bıçak dayalı halde yardım isterken, saldırgan gözaltına alındı.

DHA

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sevgili dehşeti yaşandı.

Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, Sibel K., madde bağımlısı olduğu öne sürülen sevgilisi Bilal Saygılı'dan ayrıldı.

Saygılı, öğle saatlerinde Sibel K.'yi sokakta görünce son kez konuşmak istedi. Başta tereddüt eden Sibel K., Saygılı'nın kullandığı 01 RU 896 plakalı kamyonetine bindi.

Bıçağı kadının boynuna dayadı

Saygılı, yakıt alma bahanesiyle aracını pompaların bulunduğu yere park ettikten sonra yanında getirdiği bıçağı çıkarıp, Sibel K.'nin boğazına dayayıp, tehditler savurmaya başladı.

Talihsiz kadın ağlayarak yardım istedi

İstasyon çalışanları, durumu fark edip, polise ihbarda bulundu. Akaryakıt istasyonuna gelen polis ekipleri, aracın etrafını çevirip, Saygılı'yı ikna etmeye çalıştı.

Boğazına bıçak dayanan Sibel K. ise ağlayarak çevredekilerden yardım istedi. Polis, Saygılı'yı bir anlık dalgınlığından yararlanıp, etkisiz hale getirdi.

"Benden ayrılırsan seni öldürürüm dedi"

Kolunda ve boğazında bıçak izleri bulunan Sibel K., polise, Saygılı ile sevgili olduklarını ancak bir süre önce ayrıldıklarını belirterek, "Yolda yürüyordum, aracıyla yanımda durdu ve son kez konuşmak istediğini söyledi. Araca bindim, yakıt alacağını söyleyerek istasyona girdi ve boğazıma bıçak dayadı. Bana, 'Benden ayrılırsan, seni öldürürüm' dedi. Uyuşturucu bağımlısı, onu istemiyorum" dedi.

Polis, Saygılı'yı gözaltına alıp, emniyete götürdü.