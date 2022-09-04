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    Adana’da azılı motosiklet hırsızları yakalandı

    Son 2 ayda 12 motosikleti çalan 3 hırsız, yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlardan biri, “Yakalanmadığımı anlayınca, çalmaya devam ettim” dedi.
    • 04.09.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 12:12
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    Adana’da azılı motosiklet hırsızları yakalandı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda çalınan 12 motosiklet ile ilgili çalışma başlattı.

    Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin park halindeki motosikletleri çaldığını tespit etti.

    Ekipler ayrıca 2 şüphelinin gözcülük yaptığını belirledi.

    Çalınanlar bulunamadı

    Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Şüphelilerin Nevzat Sevim (22) ile arkadaşları A.C.B. (15) ve E.G. (17) olduğunu belirleyen ekipler, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde eve baskın yaptı.

    Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, evdeki aramada çalınan motosikletler bulunamadı.

    Adana'da 12 motosiklet çalan şahıs tutuklandı VİDEO

    Cezaevinde tanıştılar

    Emniyete götürülen şüphelilerden A.C.B. ile E.G.'nin, 'hırsızlık' suçundan cezaevine girip, burada tanıştıkları ayrıca geçen ay tahliye oldukları öğrenildi.

    E.G., sorgusunda, “Polis tarafından tanındığımız için motosikletleri çalmadık. Mahallede tanıştığımız Nevzat'a çaldırdık.” ifadelerini kullandı.

    Adana’da azılı motosiklet hırsızları yakalandı #1

    “Yakalanmadığımı anlayınca, çalmaya devam ettim”

    Nevzat Sevim ise ifadesinde “Bir motosiklet çaldıktan sonra 2 gün bekledim. Yakalanmadığımı anlayınca, çalmaya devam ettim.” dedi.

    DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nevzat Sevim, A.C.B. ve E.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Adana’da azılı motosiklet hırsızları yakalandı #2

    Adana’da azılı motosiklet hırsızları yakalandı #3


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