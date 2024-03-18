Adana'da babasını hiç görmedi! Şehit oğlundan duygusal sözler... Babası Uzman Çavuş Murat Özkozanoğlu, Hakkari'de 2011 yılında bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olduğunda henüz doğmamış olan 13 yaşındaki Murat, özel harekat polisi olacağını söyledi.

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İHA

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı çerçevesinde Adana Kozan'da anma programı düzenlendi.

Programa 5 Temmuz 2011 yılında Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Murat Özkozanoğlu'nun ailesi de katıldı.

Özkozanoğlu şehit olduğunda hamile olan eşi de çocuğunu dünyaya getirip eşinin ismini verdi.

Şimdi 13 yaşında olan Şehit oğlu Murat Özkozanoğlu, özel harekat polisi olmak istediğini söyledi.

"Vatan için şehit olmaya hazırım"

Şehidin annesi Arseven Özkozanoğlu, "Oğlum 2011 yılında Hakkâri Yüksekova’da şehit oldu. 109 yıl önce verilen mücadele ne ise şimdi yine aynı mücadele veriliyor. 5 oğlum var onlar da şehit oğlumun yolunda bu vatan millet için.

Benim bir canım var, o da feda olsun. Vatan için şehit olmaya hazırım. Ana yüreği zor ama öldürülen teröristlere seviniyorum. Onlar vatan millet haini. Beni de alsınlar ben de giderim seve seve savaşmaya." dedi.

Şehidin babası Hasan Özkozanoğlu ise "Bugünleri de gördük ama bizler için gurur verici bir gün." diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)