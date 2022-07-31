Kardeşinin nişanında oynağı esnada bahşiş isteyen davulcuya "Çok bahşiş dağıttım, üzerimde kalmadı" diyen ağabeye, davulzu pos cihazı götürerek "Kredi kartı geçerlidir" dedi.

Müzisyenler bahşiş için her yolu düşünüyor.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Abdullah Taş ve Elif Taş çifti, evlilik yolunda ilk adımı atma kararı aldı.

Eğlenceli bir nişan organize eden ikili, törene çok sayıda davetli çağırdı. Davul zurna ekibinin gelmesiyle nişanda eğlenceli dakikalar yaşandı.

Davulcu bahşiş istemeye başladı

Yüzüklerin takılmasının ardından misafirler halay çekerken, davulcu da halay çekenlerden bahşiş toplamaya başladı. Halay sırasında damadın ağabeyi Mahfuz Taş’ın yanına giden davulcu bahşiş istedi.

Adana'da bahaneleri kabul etmeyen davulcu post cihazıyla bahşiş aldı VİDEO

"Kredi kartı geçerlidir"

Taş ise "Çok bahşiş dağıttım, üzerimde kalmadı" yanıtını verdi. Bunun üzerine davulcu, pos cihazı getirip tekrardan Taş’ın yanına gitti ve "Kredi kartı geçerlidir" diyerek tekrardan bahşiş istedi. Şaşıran Taş, kredi kartını çıkartıp temassız işlem yaparak bahşiş verdi.

"Temassız işlemle bahşiş verdim"

Taş, davulcunun hamlesine çok şaşırdığını belirterek, “Kardeşimin nişanının olduğu gün çok fazla bahşiş verdim. Gecenin sonuna doğru davulcu tekrardan yanıma yanaştı ve halay esnasında önümde çalıp bahşiş istedi. Ben de üzerimde para kalmadığını gösterdim. O da bunun üzerine gidip pos cihazı getirdi. Ben şaka yapıyor zannettim ama pos cihazını getirince kredi kartını çıkartıp temassız işlemle bahşiş verdim. O anı da arkadaşlarımız videoya almış. Video hiç beklemediğimiz kadar sosyal medyada ilgi gördü” diye konuştu.

"Kimse nakit para taşımıyor"

Görüntülerin ardından düğünlerde kredi kartıyla bahşişin önünün açılacağını belirten Mahfuz Taş, “Artık kimse günümüzde yanında nakit para taşımıyor. Bundan sonra davulcular düğünlere pos cihazı ile giderler” dedi.

Sosyal medyada ilgi gördü

İHA'nın aktarımına göre; O anları kaydeden orkestra ekibinin sosyal medyada paylaşmasıyla görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenip beğenildi.